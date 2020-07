Daydreamer anticipazioni: CAN scopre che EMRE e AYLIN sono soci! (Di venerdì 17 luglio 2020) EMRE Divit (Birand Tunca) potrà davvero fidarsi della sua segretaria Leyla Aydin (Oznur Serceler)? Per avere la risposta a questa domanda non bisognerà attendere tanto tempo, visto che, nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la sorella di Sanem (Demet Ozdemir) verrà messa alla prova da una scomoda situazione che si verrà a creare…Leggi anche: Una Vita, puntate spagnole: BELLITA e JOSÈ MIGUEL escono di scenaDaydreamer – Le Ali del Sogno, news: Sanem scopre che EMRE e AYLIN sono complici Grazie alle anticipazioni, scopriamo che tutto inizierà nel momento in cui Sanem, dopo una brusca rottura con Can, resterà incuriosita da una discussione tra ... Leggi su tvsoap

