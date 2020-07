Corruzione: arrestato sindaco Favignana (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Con l'accusa di Corruzione, falso e turbativa d'asta la Gdf di Trapani ha arrestato il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, che è ai domiciliari. Da stamattina i finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno notificato undici misure cautelari nell'ambito di un'indagine della Procura di Trapani sulla gestione del Comune e la gestione del sistema di approvigionamento idrico. Ai domiciliari anche il comandante della polizia municipale e l'ex vicesindaco, oltre che il dipendente di una compagnia di navigazione con sede a a Napoli. Oltre ai quattro arresti domiciliari, tre persone sono sottoposte al divieto di dimora, una all'obbligo di dimora e tre sono stati interdetti dall'esercizio di un pubblico ufficio. Sono 24 gli indagati dai pm di Trapani. Durante le ... Leggi su iltempo

