Chicchi di caffè farciti di cocaina arrivati dalla Colombia: in manette chef disoccupato (Di venerdì 17 luglio 2020) cocaina nascosta dentro dei Chicchi di caffè. Così un uomo sulla cinquantina riusciva a eludere i controlli per effettuare delle spedizioni illegali dalla Colombia a un tabaccaio di provincia di Firenze, punto di ritiro pacchi per conto terzi. Uno stratagemma che avrebbe funzionato se le fiamme gialle di Malpensa non si fossero insospettite per il nome di fantasia del destinatario della merce, ovvero un giovane boss mafioso di un recente thriller cinematografico americano. Con la collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i finanzieri hanno quindi deciso di controllare il pacco trovando, come descritto, tre buste di caffè, per un totale di due chilogrammi. È stato solo grazie a una ricerca più scrupolosa che gli agenti sono riusciti a trovare circa 500 ... Leggi su ilfattoquotidiano

