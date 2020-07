Beppe Grillo blinda Sansa in Liguria e placa le tensioni in M5s (Di venerdì 17 luglio 2020) AGI - Il Movimento 5 stelle sostiene la candidatura di Ferruccio Sansa alla presidenza della Regione Liguria. Nessun passo indietro, nessuno scontro interno. I vertici pentastellati confermano e blindano l'accordo siglato con il Pd e le altre forze di centrosinistra sul nome del giornalista del Fatto Quotidiano. Scendono direttamente in campo Vito Crimi e Beppe Grillo, che smentiscono le divisioni sul nome di Sansa e ribadiscono il sì alla sua candidatura. Torna quindi, almeno per il momento, il sereno in casa M5s, dopo le insistenti indiscrezioni sulle perplessità che sarebbero state avanzate dallo stesso Grillo, e la contrarietà di Luigi Di Maio. Chi, invece, non appoggerà Sansa è Italia viva. Il 'no' ... Leggi su agi

Il candidato alle regionali in Liguria di Pd-M5s-sinistre, il giornalista Ferruccio Sansa, ha parlato questa mattina con il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, dopo i dubbi in parte del M ...

