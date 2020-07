Atalanta, De Roon nel club dei 100, ma nel Rating la spunta Pasalic: le statistiche di squadra nelle info interattive (Di venerdì 17 luglio 2020) Scrive Marten de Roon che dopo la partita contro il Brescia è contento perché finalmente il fotografo è riuscito a fargli un buono scatto. Considerate le smorfie che sfodera solitamente, quella di martedì sera è davvero una bella foto. Ma ... Leggi su ecodibergamo

MarcoDiGregor80 : @deromaflavio @LucaMaffeis @giulia_mizzoni Ma falli parla. Poi vabbè analizzare il rendimento di chi va via sarebbe… - saturnssl : De roon è troppo simpatico per stare all'atalanta - DavideDelprato : @AbateCapitano De Roon si da il caso che giochi ancora nell’Atalanta... - matthewdamnsure : Non bisogna mai generalizzare ma il post-Atalanta di Conti, Cristante, Gagliardini, De Roon e Caldara (al netto dei… - sportli26181512 : De Roon e il super-gol al Brescia: il segreto è... Van Basten! 'Ci parlerò più spesso': De Roon e il super-gol al B… -