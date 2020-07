Allarme Lamorgese: per mafie guadagni come nel dopoguerra (Di venerdì 17 luglio 2020) La crisi può avvantaggiare le mafie come nel dopoguerra. È l'Allarme lanciato dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, durante la presentazione al Parlamento della relazione sull'attività svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia. "La paralisi economica" provocata dall'emergenza Coronavirus "ha assunto dimensioni macro, e che può aprire alle mafie prospettive di espansione e arricchimento paragonabili ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico", ha sottolineato Lamorgese. "L'emergenza sanitaria connessa alla rapida diffusione del Covid -19 rappresenta un'emergenza globale e senza precedenti che impone un approfondimento", perché, "se non adeguatamente gestita nella fasi di ripresa post ... Leggi su ilfogliettone

