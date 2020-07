Al Real Madrid festeggiano tutti ma non Bale: ‘finta’ festa e niente omaggio a Zidane (Di venerdì 17 luglio 2020) Fa festa il Real Madrid per la conquista della sua Liga numero 34. La vittoria contro il VillarReal ha certificato il trionfo nel massimo campionato spagnolo. Un successo che è stato accolto con grande festa da parte di tutto l'ambiente o meglio, quasi tutto... Gareth Bale è di nuovo al centro della critica, questa volta per non essere sembrato particolarmente entusiasta della vittoria e, soprattutto, per aver evitato l'omaggio a Zidane.Bale: altro episodio al Real Madridcaption id="attachment 993103" align="alignnone" width="474" Real Madrid (getty images)/captionPrima la mascherina sugli occhi come se stesse dormendo, poi il gesto dei binocoli nei ... Leggi su itasportpress

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid campione di Spagna ???? E' il titolo numero 34 ?? - dmadridistaok : La Liga I sin Cristiano - ScleViBlocca : @MarcosPalermo Potevo andare al real madrid hahha -