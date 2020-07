Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 12:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA IN VIA DEI CASTELLI RomaNI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE NETTUNO VELLETRI ALL’ALTEZZA DI VIA CINQUE ARCHI NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA MONTECOMPATRI E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI ... Leggi su romadailynews

