Uomo armato di coltello aggredisce una poliziotta: costretta ad ucciderlo (Di giovedì 16 luglio 2020) Una poliziotta del Michigan è stata costretta ad uccidere un Uomo che, armato di coltello, ha tentato di aggredirla in piena strada. Sean Ruins, cittadino 43enne di Eaton (Michigan, Usa), è morto in ospedale a causa di ferite da arma da fuoco ricevute durante uno scontro con una poliziotta. L’Uomo quel giorno, martedì scorso, aveva … L'articolo Uomo armato di coltello aggredisce una poliziotta: costretta ad ucciderlo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

