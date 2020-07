Un esercito di italiani che lavora a 4 euro l’ora: camerieri, fattorini, operatori sanitari (Di giovedì 16 luglio 2020) Pagati poco, pochissimo, sfruttati e costretti a convivere con situazioni di precarietà pressoché infinita. Senza tutele e senza poter contare sugli ammortizzatori sociali, ai quali non hanno accesso. C’è un esercito intero, nell’Italia del 2020, che si muove nell’ombra, costretto a fare i conti con uno stipendio da fame: 4 euro l’ora, quelli che finiscono in tasca di tanti camerieri, operatori di call center, stagionali del turismo, operatori nel settore della sanità e della cultura, assistenti in cucina. Persone che già prima della pandemia facevano fatica ad arrivare alla fine del mese e che ora, con l’emergenza in corso, hanno visto addirittura peggiorare la propria situazione, costretti ad accettare qualsiasi lavoro pur di avere ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : esercito italiani Difesa, in Kosovo cambio al vertice RCW KFOR: Figus è il nuovo comandante - DIRE.it Dire Ferroni, l’avvocato che diventò fotografo in un lager (e perdonò i nazisti)

Lo chiamavano il poeta della luce. Non a torto. Con l’obbiettivo prima di un’Hasselblad, poi di una Leica, Ferruccio Ferroni è riuscito a trasformare la fotografia in uno strumento che ha reso piu`pre ...

Nuovo bando concorso Esercito

Al via il reclutamento di 108 ufficiali nelle varie Armi e nei Corpi speciali. Domande entro il 13 agosto 2020. È in Gazzetta Ufficiale [1] il nuovo bando di concorso nell’Esercito Italiano. Andrà a c ...

