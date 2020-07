Tlc: M5S, 'banda ultralarga per ripresa sprint, emergenza Covid opportunità' (2) (Di giovedì 16 luglio 2020) (Adnkronos) - “L'Italia ha vent'anni di ritardo nello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e nello smart working – prosegue Serritella, deputato del MoVimento 5 Stelle - frutto delle scelte politiche non lungimiranti fatte in passato. Il Governo sostenuto dal MoVimento 5 Stelle ha finalmente invertito la rotta. La nostra priorità assoluta sarà la digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi, pubblici e privati, che ci consentiranno di aumentare la velocità e la portata della ripresa economica, ponendo le basi per uno sviluppo di medio-lungo periodo. Il Paese, intraprendendo un'azione di radicale digitalizzazione e innovazione, potrà effettuare un salto in avanti in termini di competitività del sistema economico, di qualità di lavoro e di vita delle persone, di minore impatto ambientale e di ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Tlc: M5S, 'banda ultralarga per ripresa sprint, emergenza Covid opportunità' (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Tlc M5S Tlc: M5S, 'banda ultralarga per ripresa sprint, emergenza Covid opportunità' (2) Il Tempo Tlc: M5S, 'banda ultralarga per ripresa sprint, emergenza Covid opportunità' (2)

(Adnkronos) - “L'Italia ha vent'anni di ritardo nello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e nello smart working – prosegue Serritella, deputato del MoVimento 5 Stelle - frutto delle scelte poli ...

Tlc, Vallascas (M5s): controllo rete banda ultra larga sia italiano

Roma, 15 lug. (askanews) - "La banda ultra larga un'infrastruttura strategica per lo sviluppo e la sicurezza del nostro Paese. Per questo, ritengo fondamentale che il controllo della rete sia italiano ...

(Adnkronos) - “L'Italia ha vent'anni di ritardo nello sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e nello smart working – prosegue Serritella, deputato del MoVimento 5 Stelle - frutto delle scelte poli ...Roma, 15 lug. (askanews) - "La banda ultra larga un'infrastruttura strategica per lo sviluppo e la sicurezza del nostro Paese. Per questo, ritengo fondamentale che il controllo della rete sia italiano ...