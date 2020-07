Serie tv, i 10 finali più deludenti (Di giovedì 16 luglio 2020) Tutti amano le Serie tv, non per niente il fenomeno del binge-watching è praticamente riferibile solo alle maratone degli show seriali, sia quando si tratta dei nuovi episodi, sia quando si fa il re-watch di tutte le stagioni. Altrettanto, quando una Serie di successo finisce, risulta difficile abituarsi all'idea di dire addio ai propri personaggi preferiti. Diciamo che, dovendolo fare, ci si augura almeno un finale col botto, così grandioso da rendere ancora più indimenticabile la Serie che ci ha appassionato per anni. C'è solo una cosa, tuttavia, peggiore di dire addio alla propria Serie tv perché finisce, cioè quando il finale (o l'intera ultima stagione) delude le aspettative. Proprio su questo, cioè sui finali più ... Leggi su gqitalia

infoitsport : Serie A, i finali: la Juve non vince più, bene Roma e Fiorentina - filadelfo72 : Risultati Serie A 2020 finali 33esima giornata e posticipi 16 luglio - Prono_Serie_A : L'ultima mezz'ora di #SassuoloJuventus mi ha ricordato i finali delle partite di calcetto tra amici fuori condizion… - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: SERIE A, punteggi finali: Lecce-Fiorentina 1-3; Roma-Verona 2-1; Sassuolo-Juventus 3-3 - - ilnapolionline : SERIE A, punteggi finali: Lecce-Fiorentina 1-3; Roma-Verona 2-1; Sassuolo-Juventus 3-3 - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie finali Serie A, i finali: Juventus e Lazio non vincono più, bene Roma e Milan GonfiaLaRete Campionato serie C tennis, altre vittorie per il circolo 'Verna' dell'Aquila

Continuano gli incontri di Campionato serie C 2020 e il Circolo Tennis dell’Aquila continua a vincere: questa volta lo fa fuori casa ad Avezzano. “Il segreto è approcciare alle competizioni con la giu ...

Lecce - Fiorentina: 1-3 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita

Primo tempo. Il Lecce parte di buona lena: girata di Babacar al 3’ su cross basso di Petriccione con la sfera che termina al lato. confitta senza… Leggi ...

Continuano gli incontri di Campionato serie C 2020 e il Circolo Tennis dell’Aquila continua a vincere: questa volta lo fa fuori casa ad Avezzano. “Il segreto è approcciare alle competizioni con la giu ...Primo tempo. Il Lecce parte di buona lena: girata di Babacar al 3’ su cross basso di Petriccione con la sfera che termina al lato. confitta senza… Leggi ...