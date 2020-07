Scambiano Snoop Dogg per un migrante sbarcato a Lampedusa: "Tornatene a casa a lavorare" (Di giovedì 16 luglio 2020) “Torna al tuo paese”, “Vai a lavorare”: bersaglio degli insulti social è il rapper americano Snoop Dogg, finito suo malgrado al centro delle ire di utenti italiani, cascati nella burla di una pagina Facebook.Il profilo “Romani per Salvini” - pagina satirica che finge sostegno al leader leghista - ha postato una foto del celebre rapper, accompagnata da un virgolettato: “Non ho soldi per comprare da mangiare per colpa di Salvini”. “Cosa gli rispondiamo?”, chiedeva il post ironico ai suoi follower.In molti hanno riconosciuto Snoop Dogg, ma qualcuno è rimasto beffato. E alla domanda ha risposto seriamente. “Mio padre, quando andavo a scuola nelle vacanze, invece di giocare con i miei amici, mi diceva vieni ad imparare come ... Leggi su huffingtonpost

