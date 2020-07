Sanremo 2021, le date ufficiali: dal 2 al 6 marzo (Di giovedì 16 luglio 2020) Sanremo 2021 comincia a prendere forma. Oggi la Rai ha ufficializzato il bis di Amadeus (come direttore artistico e conduttore) e Fiorello. "Sanremo sarà affidato di nuovo ad Amadeus, persona misurata e garbata, grande intrattenitore, e a Fiorello. Sarà un Sanremo che ci riaprirà alla nostra normalità", ha annunciato il direttore di Rai1, Stefano Coletta. C'è anche l'ufficialità sulle date: il Festival non si svolgerà a febbraio, come di consueto, ma a marzo. Dal 2 al 6 marzo. "Per Sanremo, non può esserci un piano B. Abbiamo differito la kermesse al 2-6 marzo. Speriamo di poterlo fare nella formula tradizionale. Sanremo, non lo ... Leggi su blogo

