Sampdoria, Bonazzoli: “Doppietta che non scorderò mai, continuiamo così. Quagliarella? Un idolo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Federico Bonazzoli firma la sua prima doppietta in Serie A.La Sampdoria ha trionfato ieri tra le mura amiche contro il Cagliari. Un netto tre a zero messo a segno grazie al gol di Manolo Gabbiadini e alle due reti dell'attaccante classe '97. Una gioia immensa per quest'ultimo, che in questa stagione ha collezionato ben 17 presenze. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale al termine della gara, il giovane talento ha parlato senza veli delle emozioni vissute.Serie A, 33a giornata: super Milan, Sampdoria da applausi e stop Napoli. Risultati e classifica"Pensavo - dice Bonazzoli - che una serata più bella di quella di Udine non potesse capitarmi e invece... Se la rovesciata contro l’Udinese non me la scorderò mai questa doppietta, la mia prima in Serie A penso ... Leggi su mediagol

