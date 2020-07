Rai 1, palinsesto 2020/2021: tutti i programmi (Di giovedì 16 luglio 2020) Durante la giornata di oggi, giovedì 16 luglio 2020, sono stati resi noti i palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2020/2021.Per quanto riguarda Rai 1, i principali programmi che andranno in onda in prime-time sono i seguenti: - il mercoledì andrà in onda Ulisse - Il piacere della scoperta (dal 9 settembre); - il venerdì andrà in onda Tale e Quale Show (dall'11 settembre) e The Voice Senior (dal 13 novembre); - il sabato andrà in onda Ballando con le Stelle (dal 12 settembre).Rai 1, palinsesto 2020/2021: tutti i programmi pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2020 16:22. Leggi su blogo

she_will_b_lved : Ho letto il palinsesto delle fiction rai ?? ci sono un sacco di bei titoli, tra nuove fiction e stagioni di quelle g… - dituttounpop : Tra programmi storici e novità su @RaiDue in autunno arriva il documentario #Unposted di #chiaraferragni Ecco i Pal… - btsmoonchildren : così, di botto, la rai piazza un sacco di film nel palinsesto wtf - MandronePeppe : RT @tvblogit: Rai Fiction 2020-21: ecco la nuova stagione - AndreaVndt : RT @Frank0XZ: Comunque è difficile trovare una rete più autoreferenziale della Rai. Metà del palinsesto vive praticamente di ricordi del pa… -