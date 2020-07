Puglia: maltempo, allerta per temporali fino a sabato Protezione civile, previsioni meteo: nel pomeriggio odierno codice giallo per Salento, tarantino, zone occidentali di barese e foggiano. Da domani per l'intera regione (Di giovedì 16 luglio 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità fino alle 20 odierne. Il secondo con validità dalle 8 di domani, 17 lhgr, per 36 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia: maltempo, allerta per temporali fino a sabato <span class="subtitle">Protezione civile, previsioni ... Leggi su noinotizie

CandelliAngelo : Maltempo, Coldiretti Puglia: estate in crisi, +22% bombe d’acqua nel 2020 - Canale189 : Maltempo, Coldiretti Puglia: estate in crisi, +22% bombe d’acqua nel 2020 - seidimassafra : Puglia: maltempo, possibili temporali fino a sera. Foggia, ieri nubifragio - Noi Notizie Data: 16/07/2020 06:30:00… - zazoomblog : Puglia: maltempo possibili temporali fino a sera tra foggiano e barese Primi acquazzoni ieri pomeriggio - #Puglia:… - NoiNotizie : #Puglia #meteo: #maltempo, possibili temporali fino a sera tra foggiano #Foggia e barese #Bari (foto: fonte polizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo Puglia: maltempo, allerta per temporali tra foggiano e barese Noi Notizie Maltempo: ancora temporali sulla Puglia

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 12:00 di oggi, giovedì 16 luglio, e per le successive 8 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rov ...

Previsioni meteo, sfuriata di maltempo con nubifragi e grandine. Le zone più colpite

Le previsioni meteo confermano anche per le prossime ore una sfuriata di maltempo in ordine sparso ... in serata gli acquazzoni potrebbero arrivare anche in Molise e Puglia. E, sempre nella seconda ...

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle ore 12:00 di oggi, giovedì 16 luglio, e per le successive 8 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rov ...Le previsioni meteo confermano anche per le prossime ore una sfuriata di maltempo in ordine sparso ... in serata gli acquazzoni potrebbero arrivare anche in Molise e Puglia. E, sempre nella seconda ...