Privacy: la Corte giustizia annulla accordo sul trasferimento dati personali Ue-Usa (Di giovedì 16 luglio 2020) All’origine del procedimento c’è una denuncia di un cittadino austriaco i cui dati attraverso Facebook vennero trasferiti da Facebook Ireland a server appartenenti a Facebook Usa, con l'obiettivo di farli vietare Leggi su ilsole24ore

Secondo i giudici della Corte, l'accordo denominato "Privacy Shield" non garantirebbe garanzie sufficienti rispetto alle leggi statunitensi in materia di sorveglianza e sicurezza della privacy. Come ...La Corte ritiene che i requisiti imposti dagli USA in termini di sicurezza, interesse pubblico e supporto all’attività delle forze dell’ordine hanno la priorità, finendo con l’impattare su alcuni diri ...