Pokémon Rubino giocato da un pesce? Mutekimaru ha già conquistato due palestre (Di giovedì 16 luglio 2020) La serie Pokémon durante il suo lungo percorso, ha fatto innamorare bambini, ragazzi, ma anche adulti che sono cresciuti con il franchise. Ora però l'iconico brand può persino contare su un pesce. Sì, avete letto bene.Mutekimaru, noto anche come Maurice, è una bellissima betta blu il cui proprietario, l'utente giapponese YouTube Mutekimaru Channel, si è recentemente posto la domanda: un pesce può finire un gioco Pokémon? Per questo esperimento, Mutekimaru Channel ha diviso visivamente la vasca di Mutekimaru in nove diverse sezioni, ciascuna corrispondente a un pulsante direzionale o azione. Ha quindi installato una telecamera per tracciare i movimenti di Maurice e ha messo insieme un circuito stampato che avrebbe inoltrato gli ... Leggi su eurogamer

