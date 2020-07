Paura per Aicardi, ricoverato per Coronavirus: "Ma sta bene" (Di giovedì 16 luglio 2020) ALBENGA, Savona, - Matteo Aicardi , centroboa della nazionale azzurra di pallanuoto e della Pro Recco, è ricoverato all'ospedale di Albenga per Coronavirus . Il giocatore, come confermato dal suo club,... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : #Salvini: Ministro, per favore, dia retta al Paese, non a qualche pseudo virologo che ha solo interessi privati o a… - rubio_chef : Il questore di Torino minaccia Ermelinda, attivista #NoTav : “Se non la smetti di partecipare a iniziative di lotta… - ilfoglio_it : Il premier olandese Mark Rutte difende gli aiuti ai paesi del sud davanti al suo Parlamento. Ma insiste sulla neces… - BandaiNamcoIT : La Nazionale Giovanile dell'Uruguay, guidata dallo straordinario Ramon Victorino, non ha paura di scendere in campo… - deluzenluz : RT @deluzenluz: Se questo sono io .. Grazie per riconoscermi come qualcuno nella tua vita ... e non nascondere i tuoi sentimenti nei mie… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Paura per Aicardi, ricoverato per Coronavirus: "Ma sta bene" Corriere dello Sport Crolla il tetto di una palazzina, tutti illesi: sei famiglie evacuate

PIOMBINO. Notte di paura in una palazzina di via Primo Maggio dove, nella tarda serata di mercoledì 15 luglio è crollata una parte del tetto. Per fortuna in quella zona dell'appartamento non c ...

Nel lockdown è calato il tempo dedicato alla lettura, mentre è cresciuto quello speso sui social. Aie: scende anche la domanda di libri

Durante la pandemia e il conseguente lockdown c’è stato un forte calo dei lettori di libri in Italia ed è scesa la domanda di acquisto, soprattutto da parte di chi prima della crisi leggeva più di 12 ...

PIOMBINO. Notte di paura in una palazzina di via Primo Maggio dove, nella tarda serata di mercoledì 15 luglio è crollata una parte del tetto. Per fortuna in quella zona dell'appartamento non c ...Durante la pandemia e il conseguente lockdown c’è stato un forte calo dei lettori di libri in Italia ed è scesa la domanda di acquisto, soprattutto da parte di chi prima della crisi leggeva più di 12 ...