Pallamano, Beretta title sponsor della Serie A (Di giovedì 16 luglio 2020) Nasce la nuova Serie A Beretta. L'azienda Fratelli Beretta, leader nel mercato italiano dei Salumi, è il nuovo title sponsor dei massimi campionati di Serie A maschili e femminili di Pallamano per la stagione sportiva 2020/21. La FIGH – Federazione Italiana Giuoco Handball, in collaborazione con l'advisor Master Group Sport, è lieta di presentare oggi …

Nasce la nuova Serie A Beretta. L’azienda Fratelli Beretta, leader nel mercato italiano dei Salumi, è il nuovo Title Sponsor dei massimi campionati di Serie A maschili e femminili di Pallamano per la ...“Oggi entriamo ufficialmente in una nuova era dei campionati di Serie A maschili e femminili, ma, credo, anche più in generale del movimento della Pallamano italiana”, dice con soddisfazione il Presid ...