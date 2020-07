«Nonno» muore da solo in casa: Ettore se ne va senza “disturbare” (Di giovedì 16 luglio 2020) È morto in solitudine, nella sua casa: Ettore, romano, è uno dei tanti anziani dimenticati nelle nostre città. È la Caritas Diocesi di Roma a raccontare la sua storia, quella di un uomo che non aveva nessuno che si prendesse cura di lui, ad eccezione dei volontari, e che se ne è andato senza «disturbare». I volontari lo avevano conosciuto il 26 febbraio, poco prima del lockdown. «Ci ringraziò della visita ma ribadì più volte di non aver bisogno di nulla e di essere in grado di cavarsela da solo», raccontano. «Non ci siamo arresi e la settimana successiva l’operatrice Simona è tornata da lui e l’ha convinto a riordinare casa insieme». Leggi su vanityfair

_bbbronza : Mia nonna pugliese sta bullizzando mio nonno di 85 anni affinchè si metta un completo giacca camicia pantaloni lung… - Saverio___ : @SkyTG24 ma come? Zangrillo ha detto che in Italia non muore nessuno per Covid paragonando i morti per covid al non… - CathedralWall : @AndreaAndrei10 @Aldebaran_4 @ricpuglisi @azangrillo La famosa obiettività di Zangrillo, che dice che il Lombardia… - soglietti : RT @rivia_di: @LuisaMariaOrsi @EttoreTreglia Mio nonno qualche partigiano lo ha seccato anche e sono cresciuto con le sue imprese rimaste i… - EttoreTreglia : RT @rivia_di: @LuisaMariaOrsi @EttoreTreglia Mio nonno qualche partigiano lo ha seccato anche e sono cresciuto con le sue imprese rimaste i… -

Ultime Notizie dalla rete : Nonno muore Muore poco prima di diventare nonno, lutto nel calcio a Pontelangorino La Nuova Ferrara I misteri di Shadow Island: L’ultimo Natale – trama, cast, finale

Paramount Network propone oggi la nuova serie I misteri di Shadow Island con il primo tv-movie dal titolo L’ultimo Natale. L’appuntamento è sul canale 27 del digitale terrestre free. Il film tv dalle ...

Zangrillo: "Emergenza Covid è finita da 2 mesi"

"E' un mese che in Lombardia non si muore più di Covid", "l'emergenza è finita da 2 mesi". Alberto Zangrillo primario del San Raffaele di Milano, in un'intervista a "Il Tempo", ribadisce la sua idea d ...

Paramount Network propone oggi la nuova serie I misteri di Shadow Island con il primo tv-movie dal titolo L’ultimo Natale. L’appuntamento è sul canale 27 del digitale terrestre free. Il film tv dalle ..."E' un mese che in Lombardia non si muore più di Covid", "l'emergenza è finita da 2 mesi". Alberto Zangrillo primario del San Raffaele di Milano, in un'intervista a "Il Tempo", ribadisce la sua idea d ...