Modello Liguria | il Pd corteggia M5S per ampliare il patto contro le destre

Gli appelli arrivano di continuo. Sono iniziati mesi fa e si sono intensificati negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Per Nicola Zingaretti, l'accordo raggiunto in modo tanto sofferto su Autostrade è un modo per blindare il Governo, ma soprattutto è l'opportunità che può dare la spinta per un'alleanza organica tra dem e 5Stelle "per fermare le destre". In Liguria dopo mesi di trattative si è raggiunta l'intesa sul candidato presidente Ferruccio Sansa, un candidato civico che è riuscito a mettere tutti d'accordo. Non è stato facile perché entrambi i partiti sono spaccati al loro interno sui territori. Ma alla fine è arrivato il via libera.Il segretario Pd tuttavia punta ad un accordo non solo in Liguria, ma anche nelle Marche e in ...

Gli appelli arrivano di continuo. Sono iniziati mesi fa e si sono intensificati negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Per Nicola Zingaretti, l’accordo raggiunto in modo tanto sofferto su Autostrade ...

"AUT AUT": la bravura dei ragazzi autistici è sempre una sorpresa 16/07/2020

L'Italia che fa-L'Italia che fa ci conduce a La Spezia in Liguria per parlare del progetto "AUT AUT" sostenuto dalla Fondazione Carispezia che ha l'obiettivo di creare un modello sperimentale e ...

