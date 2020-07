Milan-Parma: i rossoneri vincono, ma i numeri non ingannano (Di giovedì 16 luglio 2020) Poiché è tempo di esami di laurea, sia pure in modalità virtuale, per Milan-Parma sarei tentato dall’esercitarmi nel collaudato e dilagante rito giornalistico delle pagelle. Ma finirei per cliccare i tasti nel fiele, e la lingua che utilizzerei sarebbe maligna assai, a differenza dei corifei che dispensano voti generosi sui fogli dei giornaloni e delle gazzette, giacché – lo insegnò Flaiano – si salta sempre sul carro del vincitore. Perciò evito l’equivoco esercizio critico del giudizio sancito dai numeri, che già infettano il calcio e le sue tattiche. Per la cronaca spicciola, i giocatori rossoneri hanno vinto la quinta partita delle sette disputate sinora dopo la lunga sosta Covid (le altre due le hanno pareggiate), mostrandosi ostinati nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

