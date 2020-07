Maturità, un diplomato su due prende un voto superiore all’80 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Covid fa bene alla maturità, o meglio fa registrare voti più alti tra gli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore. Complice un occhio di riguardo da parte dei professori ma anche un maggior impegno dei ragazzi che chiusi in casa per l'emergenza sanitaria hanno potuto dedicare maggior tempo allo studio, fatto sta che un diplomato su due ha preso un voto superiore all'80. Si è trattato di una maturità diversa, mantenuta la sola prova orale, che si è svolta in presenza e in sicurezza. In particolare, il credito del triennio finale è stato rivisto: valeva fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza. Al colloquio orale si potevano poi conseguire fino a 40 punti.Secondo i dati raccolti sul 94% delle studentesse e degli studenti ammessi a svolgere l'Esame, i ... Leggi su ilfogliettone

