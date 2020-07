Martin Scorsese rivela: “Soffro d’asma, ho avuto paura di morire per il Covid. Poi una grazia si è posata su di me” (Di giovedì 16 luglio 2020) Durante il lockdown “l’ansia è andata crescendo e con essa la consapevolezza che avrei potuto non uscirne vivo. Soffro di asma da tutta la vita, e questo virus a quanto pare attacca i polmoni più spesso che qualsiasi altra parte del corpo. Mi sono reso conto che avrei potuto davvero tirare il mio ultimo respiro in quella stanza della mia casa che era stata un rifugio e ora era diventata una specie di fortezza, e stavo iniziando a sentirla come la mia prigione. Mi sono ritrovato solo, nella mia stanza, a vivere da un respiro all’altro”. Lo confessa il regista Martin Scorsese, 77 anni, in una conversazione che sarà pubblicata sul prossimo fascicolo della “Civiltà Cattolica” con il titolo “L’asma e la grazia”, avvenuta a distanza con padre Antonio Spadaro, ... Leggi su ilfattoquotidiano

antoniospadaro : L’Asma e la Grazia. La mia nuova intervista a Martin Scorsese per La Civiltà Cattolica su arte e covid19 | FULL TEX… - civcatt : 'Se non avessi potuto girare il mio film, chi ero io?'. L'intervista di @antoniospadaro a Martin #Scorsese sulla s… - civcatt : @BondiFabrizio @antoniospadaro già 4 anni fa in effetti. Ma ne abbiamo un altro giudizio - ArturoH54945366 : RT @antoniospadaro: L’Asma e la Grazia. La mia nuova intervista a Martin Scorsese per La Civiltà Cattolica su arte e covid19 | FULL TEXT in… - antoniospadaro : RT @antoniospadaro: L’Asma e la Grazia. La mia nuova intervista a Martin Scorsese per La Civiltà Cattolica su arte e covid19 | FULL TEXT in… -

Ultime Notizie dalla rete : Martin Scorsese Martin Scorsese: «Soffro d'asma, ho avuto paura di morire durante il lockdown» Il Messaggero Martin Scorsese: «Soffro d'asma, ho avuto paura di morire durante il lockdown»

Martin Scorsese, 77 anni, ha parlato della sua esperienza personale con la pandemia di Covid-19 che ha condizionato pesantemente la sua vita nelle ultime settimane. «Mi sono reso conto che avrei potut ...

Rai: su RaiPlay il racconto dello sport

Roma, 16 lug. (askanews) - Sfide ha insegnato un modo diverso di narrare lo sport e la piattaforma digitale della Rai mette a disposizione da oggi, 16 luglio, tre modi di narrare lo sport. Perch lo sp ...

Martin Scorsese, 77 anni, ha parlato della sua esperienza personale con la pandemia di Covid-19 che ha condizionato pesantemente la sua vita nelle ultime settimane. «Mi sono reso conto che avrei potut ...Roma, 16 lug. (askanews) - Sfide ha insegnato un modo diverso di narrare lo sport e la piattaforma digitale della Rai mette a disposizione da oggi, 16 luglio, tre modi di narrare lo sport. Perch lo sp ...