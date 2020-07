Justine Mattera, il costume non contiene le sue forme, una sirena a bordo piscina (Di giovedì 16 luglio 2020) Justine Mattera continua a stupire i suoi follower. Nell’ultimo post caricato, la donna si è mostrata in un bellissimo costume intero. Justine Mattera (fonte gettyimages)La showgirl è sempre più in forma. Ultimamamente è impegnata con una serie di shooting fotografici in cui indossa costumi bellissimi che mettono in mostra il suo fisico. Nell’ultimo post caricato, Justine è a bordo piscina. Il costume intero che porta non fa altro che esaltare il suo decolleté che quasi esce di fuori. Come è noto la Mattera ci tiene molto alla sua forma fisica. Oltre ai continui allenamenti a cui si sottopone e alla sana dieta che segue, la donna è una ... Leggi su chenews

justine_mattera : E dalla piscina si vede la caletta privata. Basta solo attraversare la piazzetta del cuore di @bestarhotel. Dove… - justine_mattera : Amici. Quelli veri. Talento. Quello da vendere. Ricordi. Quelli che durano una vita.?????? @bestarhotel alessioschiavo…