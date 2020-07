Iran, il Generale Soleimani era in possesso di video e file audio di colloqui Pentagono-ISIS (Di giovedì 16 luglio 2020) TEHERAN – Il consigliere speciale del portavoce del parlamento Iraniano per gli affari internazionali Hossein Amir Abdollahian ha dichiarato che l’ex comandante dell’IRGC Quds Force, il tenente Generale Qassem Soleimani, possedeva filmati e file audio che dimostrano la collaborazione tra i comandanti militari statunitensi e i terroristi dell’ISIS in Iraq. “Lui (il Generale Soleimani) mi ha detto di essere in possesso di filmati che dimostrano che 5 aerei logistici americani sbarcarono all’aeroporto di Mosul che all’epoca era sotto l’occupazione dell’ISIS e che i generali statunitensi scesero dall’aereo ed entrarono all’aeroporto di Mosul. Hanno ... Leggi su databaseitalia

