Il decreto Rilancio per una scuola più sicura, innovativa, inclusiva (Di giovedì 16 luglio 2020) Il mondo della scuola non si è mai fermato nonostante il blocco delle lezioni frontali in seguito al lockdown. Dopo mesi di intenso lavoro per consentire il proseguimento della didattica e garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato, con il decreto Rilancio approvato alla Camera e ora al vaglio del Senato diamo avvio a una nuova fase: grazie a un piano di investimenti da 1,5 miliardi gettiamo le basi per una scuola più sicura, innovativa e inclusiva. SALUTE IN PRIMIS. Abbiamo stanziato oltre 377 milioni nel 2020 e 600 milioni nel 2021 per il Fondo per l’emergenza epidemiologica, e aumentato di 331 milioni il fondo per il funzionamento delle scuole statali. Queste risorse serviranno, tra le altre cose, a potenziare la formazione e ... Leggi su ilblogdellestelle

Agenzia_Ansa : Il governo ha posto la fiducia sul decreto #rilancio in Aula al Senato. Domani il voto #ANSA - luigidimaio : Dobbiamo accelerare e guardare alla fase post covid come a un momento di rilancio per l’Italia, la gente deve ritor… - borghi_claudio : Chiuso tutto. La gloriosa V Bilancio ha sistemato tutte le lievi imprecisioni. Testo del decreto Rilancio adesso è a posto. - Affaritaliani : Decreto Rilancio, UniCredit già operativa su Eco-bonus 110% e Sisma-bonus - cappelIaiomatto : Decreto Rilancio, il governo pone la questione di fiducia al #Senato. LA DIRETTA dalle ore 9,30 -

Ultime Notizie dalla rete : decreto Rilancio Le novità della conversione in legge del decreto Rilancio AteneoWeb Le novità della conversione in legge del decreto "Rilancio"

Il disegno di legge di conversione del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha ricevuto, dopo il voto di fiducia, l'approvazione definitiva della Camera. Rispetto al testo pubblicato in Gaz ...

Superbonus 110% e cessione del credito: banche operative su Ecobonus e Sisma Bonus

Superbonus 110%: oggi l'aula del Senato voterà la fiducia al disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) dando il via libera definitivo alle detrazioni fiscali del 110% ...

Il disegno di legge di conversione del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha ricevuto, dopo il voto di fiducia, l'approvazione definitiva della Camera. Rispetto al testo pubblicato in Gaz ...Superbonus 110%: oggi l'aula del Senato voterà la fiducia al disegno di legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) dando il via libera definitivo alle detrazioni fiscali del 110% ...