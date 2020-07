Il Collegio 5: svelato in che anno si svolgerà (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Collegio 5 sarà ambientato nel 1992: a svelarlo è stato il direttore di Rai Due durante la presentazione dei Palinsesti della prossima stagione televisiva. Le puntate, dopo il successo della scorsa edizione, saranno 8 (e non più 6) e la prima andrà in onda dal prossimo 27 ottobre, quando apriranno le porte del Collegio Convitto Regina Margherita di Anagni, dove attualmente la classe sta seguendo le lezioni (le riprese termineranno il prossimo 14 agosto). La prima foto del cast immortalato (insieme ai genitori) fuori dai cancelli del Convitto è stato il portale Tg24.info, che ha anche specificato che gli studenti quest’anno studieranno calligrafia, economia domestica, ballo e canto corale. Il cast è tutt’ora top ... Leggi su bitchyf

