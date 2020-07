Il caso Arcuri: c’è chi fallisce e chi s’arricchisce (Di giovedì 16 luglio 2020) Siamo un Paese senza etica morale. O, se preferite, privo del senso di giustizia sociale. La pandemia da Covid-19 ha obbligato la chiusura per tre mesi di fabbriche, negozi e laboratori artigianali che, di conseguenza, non hanno incassato un euro. Molti stanno ancora aspettando la cassa integrazione e sono sull’orlo della povertà; molti hanno riaperto gli esercizi commerciali, ma hanno già abbassato le saracinesche, poiché il distanziamento sociale e la sanificazione portano il bilancio in negativo. Le bollette e i diversi pagamenti, invece, non hanno rallentato di un passo e alcuni comuni, per sanare il mancato introito da multe, parcheggi e spese impreviste causate dalla pandemia, hanno “giustamente” pensato d’aumentare la loro tassazione. E’ una questione di etica morale In questo momento di grandissimi sacrifici per tanti ... Leggi su quotidianpost

xilax65 : @PatriziaRametta secondo me nominano un commissario straordinario x autostrade...1 nome a caso....??????.. Arcuri? - AlessandroPite2 : @luigidimaio Trovare un obiettivo brutto e sporco, abbatterlo a spese nostre, e magari mettere a gestire autostrade… - DiDimiero : @SilviaMaestr_a La fantasiosa ministra Azzolina ogni giorno ne inventa una. Per caso il suo suggeritore è il super… - fabrydami : @val_lui Sicuramente li vedrai anche tu i comportamenti di quelli con la mascherina appesa all'orecchio,sul collo o… - UgoSais : @ilPortaborse_ Uno a caso, che so... Arcuri? -

Ultime Notizie dalla rete : caso Arcuri Arcuri, il monito della Corte dei Conti: “Restituisca 1,4 milioni” QuiFinanza Anticipazioni Grande Fratello Vip 5: una contessa tra i concorrenti?

GF Vip 5 cast: Pinina Garavaglia concorrente del reality di Alfonso Signorini? Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul settimanale Oggi in cui svela interessanti retroscena sul mondo dello spettacolo e ...

Coronavirus, ultime notizie: in Italia 162 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 15 luglio. 162 nuovi contagi e 13 decessi nell’ultimo bollettino. Presentato il nuovo dpcm dal Ministro della Salute ...

GF Vip 5 cast: Pinina Garavaglia concorrente del reality di Alfonso Signorini? Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul settimanale Oggi in cui svela interessanti retroscena sul mondo dello spettacolo e ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 15 luglio. 162 nuovi contagi e 13 decessi nell’ultimo bollettino. Presentato il nuovo dpcm dal Ministro della Salute ...