I cibi che non dovresti mai mangiare a colazione (e come la fanno le star!) (Di giovedì 16 luglio 2020) C’è chi la preferisce dolce, chi invece salata. La colazione è senza dubbio il pasto più importante della giornata che può essere un ottimo alleato non solo della salute ma anche della linea. La conferma arriva da diversi studi. Una ricerca condotta dall’Università di Lubecca pubblicata sulla rivista “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” ha rivelato che chi fa una ricca colazione ha un metabolismo migliore ed è in grado di bruciare il doppio delle calorie rispetto a chi esagera a cena. «Ciò che introduciamo appena svegli influenza, in modo positivo o in negativo, il senso di fame e l’umore dell’intera giornata con ricadute importanti sulla linea e sulla salute» commenta la dietista Patrizia Gaballo. «Fare una colazione bilanciata e ricca di cibi sani oltre a fornire la “benzina” necessaria per affrontare con l’energia giusta gli impegni quotidiani, è la migliore strategia per stare alla larga da tutta una serie di malattie come quelle cardiovascolari, il diabete e l’obesità che possono essere causate dall’eccesso di cibo» dice l’esperta. Occorre però fare attenzione a ciò che si porta a tavola ed evitare errori. Vediamo nel dettaglio cosa consumare e quali cibi invece non dovreste mai mangiare a colazione. Leggi su vanityfair

adamdbln : da piccolo ero convinto che solo i cibi marroni facessero fare la cacca - MeryQ12 : RT @FidelisQanon: Jennifer Aniston e Selena Gomez parlano del loro amore x??sul set di Ellen, che imita il tempio dell'isola di Epstein. Tut… - Anna76927249 : RT @FidelisQanon: Jennifer Aniston e Selena Gomez parlano del loro amore x??sul set di Ellen, che imita il tempio dell'isola di Epstein. Tut… - Kiara_2020_ : RT @FidelisQanon: Jennifer Aniston e Selena Gomez parlano del loro amore x??sul set di Ellen, che imita il tempio dell'isola di Epstein. Tut… - Maria_Elena66 : RT @FidelisQanon: Jennifer Aniston e Selena Gomez parlano del loro amore x??sul set di Ellen, che imita il tempio dell'isola di Epstein. Tut… -