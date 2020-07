Greg Kinnear nel pilot Shining Vale; Samara Weaving in Nine Perfect Strangers – Notizie Serie Tv 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Greg Kinnear raggiunge Courtney Cox in un pilot Starz. Samara Weaving in Nine Perfect Stranger – Notizie Serie tv 16 luglio Le Notizie di oggi giovedì 16 luglio dal mondo delle Serie tv le vogliamo aprire con due Notizie di casting che riguardano due progetti diversi. Partiamo da Greg Kinnear che sarà il marito di Courtney Cox in Shining Vale pilot di un horror comedy di Starz scritta da Sharon Horgan (Divorce, Catastrophe) con Jeff Atrof (Trial & Error). Prodotta da Warner Bros e Lionsgate, la comedy da 30 minuti nasce da un’idea di Aaron ... Leggi su dituttounpop

