Escursionista precipita da pendio e muore (Di giovedì 16 luglio 2020) Bagni di Lucca, Lucca,, 16 luglio 2020 - Un Escursionista è morto in Garfagnana dopo esser caduto dalla cresta della Penna di Lucchio, 1176 metri, nel comune di Bagni di Lucca. L'uomo era assieme ad ... Leggi su lanazione

rep_firenze : Escursionista precipita da cresta in Garfagnana e muore [aggiornamento delle 13:18] - LetiziaFirenze : ToscanaNewsLive: Escursionista precipita per 200 metri e muore - tribuna_treviso : Precipita per un centinaio di metri, muore escursionista - lavocedelne : Lamon, escursionista precipita per un centinaio di metri: muore sul Coppolo. Tragedia anche a Rocca Pietore… - Gazzettino : Precipita dal sentiero, muore un'escursionista di Ravenna: il corpo trovato grazie a un selfie -