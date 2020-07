Cosa cambia per davvero con iOS 13.6: dettagli extra sull’aggiornamento (Di giovedì 16 luglio 2020) Da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione il nuovo aggiornamento iOS 13.6 per i possessori di un iPhone compatibile con il pacchetto software. Dopo aver analizzato alcuni aspetti più specifici di iOS 14, come avrete notato con il pezzo pubblicato nella giornata di ieri, occorre inevitabilmente fare uno step intermedio. Le novità software più grandi, con Apple, si avranno per forza di cose da settembre in poi, ma anche oggi 16 luglio qualche informazione interessante si può condividere. A Cosa serve il nuovo aggiornamento iOS 13.6 Tra le novità più importanti introdotte da iOS 13.6 abbiamo una migliore gestione degli aggiornamenti in arrivo. Gli utenti iOS possono decidere se il proprio iPhone o iPad debba scaricare automaticamente un aggiornamento iOS quando sono connessi al WiFi e quando ... Leggi su optimagazine

