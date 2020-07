Conte: “Juventus ancora lontana. Eriksen è timido. Per Sanchez è giusto parlare prima con la società” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato dopo la gara vinta contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: “Per noi era importante innanzitutto dare un segnale di continuità, di convinzione, di voglia e determinazione. Queste partite sulla carta possono sembrare scontate o facili, ma sappiamo che non lo sono e la Spal finché è rimasta in partita è stata ostica. Siamo però scesi in campo con la voglia di mettere l’ipoteca finale per il posto in Champions, rimetterci al secondo posto e avvicinare chi sta davanti, che ancora è lontano. Sono 6 punti, ma i segnali migliori questa squadra li dà a livello mentale, nonostante quei passi falsi commessi che potremmo pagare caro. Eriksen è un ragazzo timido, e si sta ambientando ... Leggi su alfredopedulla

