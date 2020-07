CLASSIFICA - Inter di nuovo al secondo posto, Spal con più di un piede in Serie B (Di giovedì 16 luglio 2020) Vittoria serale per l'Inter di Conte, tre punti che consentono ai nerazzurri di scavalcare nuovamente l'Atalanta e riportarsi al secondo posto in CLASSIFICA. Leggi su tuttonapoli

interchannel_ic : - Robcap10 : Finalmente una gara giocata da inter che vuole vincere davvero ,certo contro la ultima in classifica ma di questi… - MircoTurcato : RT @AndreaInterNews: Una curiosità della Serie A Covid-19/20 dopo #SpalInter: se Juventus-Inter non si fosse giocata prima di Inter-Sampdor… - FrancescoDark : RT @AndreaInterNews: Una curiosità della Serie A Covid-19/20 dopo #SpalInter: se Juventus-Inter non si fosse giocata prima di Inter-Sampdor… - J0hnDOh : RT @AndreaInterNews: Una curiosità della Serie A Covid-19/20 dopo #SpalInter: se Juventus-Inter non si fosse giocata prima di Inter-Sampdor… -