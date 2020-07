Cinquanta anni in Aci, festeggiato Coppola: in un libro le sue battaglie per una mobilità responsabile (Di giovedì 16 luglio 2020) Si è svolto nella sede della Diocesi di Napoli il convegno di presentazione del libro “Strada facendo: 50 anni in Aci” (Guida Editori), del presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola. L’iniziativa editoriale è stata realizzata in occasione dei 50 anni di ininterrotta attività di Coppola in Aci, iniziata, il 15 luglio 1970, nello stesso giorno del suo compleanno, per poi proseguire ricoprendo tutte le cariche direttive sino alla dirigenza generale dell’Aci prima, ed alla presidenza dell’Automobile Club Napoli poi. Il volume raccoglie gli interventi dell’autore pubblicati sulla stampa, locale e nazionale, dal 2011 al 2019, e segue le precedenti pubblicazioni: “20 anni di mobilità a Napoli (1983-2003) ... Leggi su ildenaro

andpellegrino : Fotogallery: Cinquanta anni Giffoni Film Festival - SettenewsWeb : La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 24 anni di carcere, Ousseynou Sy, l’autista che a marzo del 2019 dirott… - AndreCardi : RT @Rilusi16: 'Mi domando perché non sono nato nel Cinquanta, avrei saputo cosa fare io negli anni Settanta' - luigicastronuov : RT @UDisattivata: In un saggio Einaudi scrisse della fragilità del territorio italiano, del rischio sismico e idrogeologico a cui era sogge… - BisonSabrina : RT @Silvana52809292: @DavideCrusader @EleLe08 Io mancina corretta: ai miei tempi, anni cinquanta, i mancini si correggevano -

Ultime Notizie dalla rete : Cinquanta anni Cinquanta anni in Aci, festeggiato Coppola: in un libro le sue battaglie per una mobilità responsabile Il Denaro Coronavirus, può essere letale anche in assenza di altre malattie

La quota di deceduti in cui Covid-19 è la causa direttamente responsabile della morte varia in base all’età, raggiungendo il valore massimo del 92% nella classe 60-69 anni e il minimo (82%) nelle ...

Guasti e disservizi, in sciopero gli operatori di San Benedetto

Gli operatori del mercato di San Benedetto sono sul piede di guerra: box chiusi lunedì 20 per una giornata di sciopero. I concessionari puntano il dito contro il Comune “colpevole di essere sordo ai p ...

La quota di deceduti in cui Covid-19 è la causa direttamente responsabile della morte varia in base all’età, raggiungendo il valore massimo del 92% nella classe 60-69 anni e il minimo (82%) nelle ...Gli operatori del mercato di San Benedetto sono sul piede di guerra: box chiusi lunedì 20 per una giornata di sciopero. I concessionari puntano il dito contro il Comune “colpevole di essere sordo ai p ...