Beautiful, spoiler 16 luglio 2020: Emma ha un incidente (Di giovedì 16 luglio 2020) Arrivano puntuali le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 16 luglio 2020 in onda alle 13.40 su Canale 5. Thomas ha affrontato Emma, intimandole di non azzardarsi ad aprire bocca rivelando a Hope che Beth è viva. La Barber, dopo aver scoperto dello scambio di culle ascoltando una conversazione tra Xander e Zoe, ha intenzione invece di dire tutto ai genitori della piccola. Nella puntata di Beautiful andata in onda oggi, Emma è stata minacciata da Thomas, che le ha promesso di fargliela pagare molto cara se solo oserà andare da Hope. Grazie all’arrivo di Pam, il giovane Forrester è stato chiamato ad ultimare una faccenda urgente. Emma ha colto al volo l’occasione per prendere l’auto e ... Leggi su kontrokultura

Beautiful, spoiler al 24 luglio: alla Forrester commemoreranno Emma Barber Blasting News Italia Beautiful USA: Steffy in Ospedale per colpa di Bill nelle Nuove Puntate

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: trame prossimi episodi

