Uomini e donne? Solo due volte a settimana. Can Yaman frega il posto alla De Filippi, palinsesti Mediaset stravolti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Solo due volte la settimana. Almeno fino al 20 ottobre: Uomini e donne più slim. Il motivo: dare spazio a Daydreamer – Le ali di un sogno, la soap di Canale5 con Can Yaman (l'attore turco che sta spopolando). Insomma, le indiscrezioni sui palinsesti parlano di una messa in onda fino al mercoledì. Poi sarà la volta di Uomini e donne, che andrà in onda il giovedì e venerdì. Secondo i ben informati si tratta comunque di una strategia vincente. Can Yaman è sull'onda di una popolarità pazzesca. E da qualche giorno, Francesca Cipriani (che è pazza di lui) vorrebbe partire per la Turchia per conquistarlo. Ovviamente non da sola, ma con Cristiano Malgioglio ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - graziano_delrio : Un’immagine, un monito, un insegnamento: non dimenticare il dolore di migliaia di donne e uomini, ma costruire un f… - domenicoditell1 : RT @FormulaHumor: ???? QUARTO SONDAGGIO INUTILE PRELIMINARE NON AUSTRIACO ???? Rivoglio il mio euro #SondaggioInutile #HungarianGP Uomini, d… - Filomen67527274 : RT @thediziclub: Dal 7 SETTEMBRE 2020 #DayDreamer andrà in onda dal lunedì al mercoledì, lasciando il giovedì ed il venerdì a Uomini & Donn… -