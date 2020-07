Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo servizio streaming Peacock (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 15 luglio, dopo alcuni mesi di anteprime limitate, fa il suo debutto ufficiale negli Stati Uniti Peacock. Ed ecco che un altro colosso mediatico americano come Nbc Universal lancia il suo servizio digitale di proprietà per far concorrenza alle offerte native di Netflix o Hulu. In un mercato sempre più competitivo e affollato di offerte e contenuti, è difficile sapere quale sarà il destino di questa ennesima novità, che può comunque contare su alcuni assi nella manica. Ecco qualche dettaglio in più. 1. Che cos’è https://www.youtube.com/watch?v=MTggi9KUk5o Come detto, Peacock è il servizio streaming del gruppo mediatico americano Nbc Universal: il nome, infatti, che significa “pavone” in inglese, ... Leggi su wired

Radio105 : 'In un attimo non è sbagliato quello che fa ma quello che gli viene chiesto. Avanti Giovanni sarai un grande papà e… - Rinaldi_euro : Ormai siamo in #pandemocrazia dove tutto è giustificato in nome dalla pandemia. Neanche Orwell sarebbe riuscito a… - fabfazio : Grazie per tutto quello che fate. - GiuliaOhara : Sono contro TUTTO quello che fa il padre di Britney Spears ma dire che Britney Spears stia psicologicamente bene e… - Sercit1 : RT @mari7135919044: @CesareOrtis Ora dico quello che è successo oggi: Fatto richiesta del Durc il 25/04 aggiornato, oggi arriva l’invito de… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Tutto quello che c è da sapere sulla cometa Neowise Wired.it Migranti: Razza a sindaco Pozzallo, 'sue parole irrispettose del lavoro della Regione'

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - “La Regione siciliana fino ad oggi ha assicurato la sicurezza sanitaria a Pozzallo e il sindaco lo sa bene, visto che tutto quello che è stato fatto, ivi compresi i tamp ...

La moda riparte online: a Milano sfilate a porte chiuse ma con i maxischermi in piazza

Quando la moda diventa democratica, aperta a tutti. Una rivoluzione resa possibile con il digital. Causa Covid le sfilate tradizionali con passerella, modelli e pubblico sono state congelate e da ieri ...

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - “La Regione siciliana fino ad oggi ha assicurato la sicurezza sanitaria a Pozzallo e il sindaco lo sa bene, visto che tutto quello che è stato fatto, ivi compresi i tamp ...Quando la moda diventa democratica, aperta a tutti. Una rivoluzione resa possibile con il digital. Causa Covid le sfilate tradizionali con passerella, modelli e pubblico sono state congelate e da ieri ...