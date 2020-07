Tedesco: “Palermo società di livello, ma a Pergolizzi avrei dato una chance. Svelo cosa serve per la C” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il nuovo Palermo, l’ormai ex tecnico Rosario Pergolizzi e... Giovanni Tedesco.Palermitano DOC che, dopo la fine dell’avventura alla guida del club maltese Valletta, è alla ricerca di una nuova panchina. Intanto, il tecnico ha organizzato un summer camp calcistico per ragazzi a Isola delle Femmine. Nelle scorse settimane il suo nome era nella lista dei possibili futuri allenatori rosanero, ma l’ex centrocampista, almeno finché il mancato rinnovo di Rosario Pergolizzi non fosse divenuto ufficiale, ha tenuto lontane le voci. Il telefono, tuttavia, non ha mai squillato.In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico palermitano ha parlato delle sorti del club di Viale del Fante: “La figura del presidente Mirri mi è sempre piaciuta, ... Leggi su mediagol

tifosipalermoit : 'Peccato, mi sarebbe piaciuto sfatare questo tabù per il quale chi è di Palermo non va bene per la panchina rosaner… - WiAnselmo : Tedesco: '#Palermo società di livello, ma a Pergolizzi avrei dato una chance. Svelo cosa serve per la C'… - Mediagol : Tedesco: '#Palermo società di livello, ma a Pergolizzi avrei dato una chance. Svelo cosa serve per la C'… - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: “#Tedesco: «Consiglio #Boscaglia ma non capisco perché il #Palermo non mi vuole. #Mirri…»” -… - PalermoToday : Miccoli riabbraccia Palermo: sarà al fianco di Tedesco per uno stage tecnico-individuale -

Ultime Notizie dalla rete : Tedesco “Palermo Paziente zero Coronavirus: in Germania il primo caso in Europa Corriere della Sera