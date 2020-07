Sushi | Ragazza giapponese si ritrova nella gola un verme di 4 cm (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un verme nero di quasi 4 cm è stato ritrovato dai medici nella gola di un’ignara Ragazza che credeva di avere i sintomi di un’intossicazione. La cucina giapponese è certamente una delle più amate dai giovani italiani ma, pur essendo davvero sana e salutare, nasconde delle insidie da non sottovalutare. SULLO STESSO ARGOMENTO: Come mangiare il Sushi correttamente con le … L'articolo Sushi Ragazza giapponese si ritrova nella gola un verme di 4 cm è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

