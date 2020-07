Stupro al Factory: condannato uno dei responsabili (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ arrivata una condanna per lo Stupro della giovane donna avvenuto a Roma in uno sgabuzzino attiguo alla discoteca Factory tra il 18 e il 19 maggio dello scorso anno. Il romeno P.R.G. è stato infatti condannato a 6 anni e 8 mesi: è ritenuto responsabile insieme al tunisino H.I. di aver abusato della giovane insieme ad una terza persona che resta ad oggi ancora da identificare. Per l’uomo di origini romene (che aveva chiesto il rito abbreviato) il GUP ha fatto decadere invece l’accusa per lesioni. Per lui e per il tunisino, anche lui coinvolto nello Stupro, la Procura, come riportato dall’adnKronos, aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Stupro al Factory: i fatti La notte tra il 18 e 19 maggio 2019 una giovane donna era stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta

