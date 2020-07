Serie A, pari Juve e Lazio. Vittorie di Milan e Roma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Serie A, i risultati di mercoledì 15 luglio: la Juve pareggia in casa del Sassuolo. Bene Milan e Roma. Roma – Serie A, i risultati di mercoledì 15 luglio. pari per Juventus e Lazio. Vincono Milan e Roma. Serie A, i risultati di mercoledì 15 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di mercoledì 15 luglio 2020, valide per la trentatreesima giornata di campionato. (PROBABILI FORMAZIONI, CLASSIFICA e INFO STREAMING) Bologna-Napoli 1-1Milan-Parma 3-1Sampdoria-Cagliari 3-0Lecce-Fiorentina 1-3Roma-Hellas Verona 2-1Sassuolo-Juventus 3-3Udinese-Lazio ... Leggi su newsmondo

