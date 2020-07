Roma-Verona, Fonseca: “Possiamo chiuderle prima certe partite, Zaniolo deve fare di più” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Il rimprovero di Mancini? Io sto dalla sua parte, Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e oggi non lo ha fatto. deve capire che quando entra deve lavorare per il gruppo, non sono soddisfatto del suo atteggiamento di questa sera”. Sono queste le parole di Paulo Fonseca dopo la vittoria della Roma contro il Verona. I giallorossi proteggono il quinto posto e si staccano dal Napoli. “E’ sempre difficile giocare contro squadre come il Verona che pressano uomo su uomo, penso che possiamo chiudere prima certe partite dopo aver creato così tanto ma è anche vero che non abbiamo sofferto in difesa – ha spiegato il tecnico giallorosso a ... Leggi su sportface

