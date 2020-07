Rodrigo Alves diventa Jessica, l’ex Ken ora è Barbie: “Voglio un figlio, sogno di essere madre” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Divenuto famoso da noi (ma anche dal resto del mondo) come il Ken Umano, Rodrigo Alves adesso si chiama Jessica ed ha messo in moto (già da tempo) il suo percorso di transizione per diventare una donna: “Vorrei al mio fianco qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”. Rodrigo... L'articolo Rodrigo Alves diventa Jessica, l’ex Ken ora è Barbie: “Voglio un figlio, sogno di essere madre” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Rodrigo Alves diventa Jessica, l'ex Ken ora è Barbie: 'Voglio un figlio, sogno di essere madre' - FilmNewsItaly : Rodrigo Alves, adesso è Jessica: pronto per un figlio - zazoomblog : Rodrigo Alves l’ex Ken umano adesso è Jessica: “Voglio diventare mamma” - #Rodrigo #Alves #umano #adesso - StraNotizie : Rodrigo Alves, l'ex Ken umano adesso è Jessica: 'Voglio diventare mamma' - gossipblogit : Rodrigo Alves, il Ken umano ora si fa chiamare Jessica: 'Voglio un figlio' -

Ultime Notizie dalla rete : Rodrigo Alves Rodrigo Alves, il Ken umano è diventato una donna, Jessica: "Voglio un figlio" Gossipblog Rodrigo Alves diventa Jessica, l’ex Ken ora è Barbie: “Voglio un figlio, sogno di essere madre”

Da Ken a Barbie. Questa è la storia di Rodrigo Alves che, dopo avere subìto numerosi interventi, ha deciso di diventare una donna e scegliere il suo nome: Jessica. Lo ha dichiarato durante la ...

Rodrigo Alves da Ken umano a Jessica: le foto delle sue trasformazioni

Rodrigo Alves vuole un figlio: il Ken umano diventato donna oggi è Jessica Conosciuto come il Ken umano, Rodrigo Alves ora si chiama Jessica e ha avviato il suo percorso di transizione per diventare u ...

Da Ken a Barbie. Questa è la storia di Rodrigo Alves che, dopo avere subìto numerosi interventi, ha deciso di diventare una donna e scegliere il suo nome: Jessica. Lo ha dichiarato durante la ...Rodrigo Alves vuole un figlio: il Ken umano diventato donna oggi è Jessica Conosciuto come il Ken umano, Rodrigo Alves ora si chiama Jessica e ha avviato il suo percorso di transizione per diventare u ...