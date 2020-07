Regionali 2020, l'asse tra Bari e Nardò spacca già la coalizione (Di mercoledì 15 luglio 2020) LECCE - Una coalizione oltre i vecchi schemi. Nel comporre alleanze e liste, Michele Emiliano sembra prendere alla lettera il motto del sindaco di Nardò, l'esponente di destra Pippi Mellone: 'Andare ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020 Elezioni regionali 2020: in Veneto si voterà il 20 e 21 settembre TrevisoToday Campania: approvato il calendario dell’anno scolastico. Date e festività

A scuola dal 14 settembre 2020 al 5 giugno 2021.La Giunta Regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2020-2021: si torna in classe lunedì 14 settembre 2020 e le lezioni ...

Covid, sorveglianza delle spiagge libere in Puglia: ecco i contributi per i comuni costieri

Sono partiti oggi i contributi ai 69 Comuni costieri per le attività di sorveglianza delle spiagge libere ai fini del rispetto delle Linee guida per il contenimento dei rischi da COVID-19 Sono partiti ...

