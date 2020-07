Raffaella Mennoia cede al dispiacere | Decalogo di sopravvivenza a Uomini e Donne (Di mercoledì 15 luglio 2020) Raffaella Mennoia cede al dispiacere dopo Uomini e Donne, e svela cosa la turba profondamente. L’autrice supererà questo momento difficile? L’estate di Raffaella Mennoia procede tra relax e lavoro, ma, soprattutto, tra alti e bassi. Non è stata una stagione semplice per l’autrice televisiva, braccio destro di Maria De Filippi. L’emergenza sanitaria in Italia ha … L'articolo Raffaella Mennoia cede al dispiacere Decalogo di sopravvivenza a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Raffaella Mennoia bersaglio dei maligni | Silenzio stampa dopo Uomini e Donne - aronvstyles : ma ve l'avevo mai detto che una volta sono stata contattata da Raffaella Mennoia per il provino di uomini e donne?… - infoitcultura : Raffaella Mennoia dopo Temptation Island : “Io vivo nel tunnel…” - Clelia38851197 : @worldofgabro Ma certo, io e Raffaella Mennoia siamo la stessa cosa ?? - _neardeath : @gravityfucks Raffaella Mennoia dimettiti -