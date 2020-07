Palermo, 5mila euro per un solo fuoco d’artificio: polemiche sulla festa per Santa Rosalia. Orlando: “Ci ha protetti dal Covid” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un ‘Festino’ che non c’è stato, per via delle restrizioni anticoronavirus, ma che è costato 5mila euro per un solo fuoco d’artificio. È polemica a Palermo per le spese per i festeggiamenti (inesistenti) in onore di Santa Rosalia, patrona della città. “Festeggiamenti meno costosi di sempre” risponde il sindaco Leoluca Orlando, che ieri ha omaggiato la ‘Santuzza‘ con un mazzo di rose in una piazza Bellini eccezionalmente vuota. “Santa Rosalia ci ha protetti dall’ennesima peste, quella del coronavirus”. Quest’anno nessuna sfilata, nessuna processione con le reliquie e niente festa in strada. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Da quasi quattro secoli il mese di Luglio a Palermo è dedicato ai festeggiamenti in onore dell'amata patrona santa Rosalia, la Santuzza. Da quella prima processione avvenuta nel lontano 1625, il culto ...

